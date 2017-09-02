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قابيل: إنشاء مصنع أحذية رياضية باستثمارات 50 مليون دولار

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قابيل: إنشاء مصنع أحذية رياضية باستثمارات 50 مليون دولار قابيل: إنشاء مصنع أحذية رياضية باستثمارات 50 مليون دولار

التحرير

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أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن أن شركة مصرية تعتزم إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج الأحذية الرياضية باستثمارات مبدئية تبلغ 50 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة في عمليات الإنشاء والتعاقد على الماكينات، على أن يبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل.

أضاف قابيل، في بيان له، اليوم السبت، حول اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة شركة منترا للصناعة والتجارة، عزيز قسيس، والعضو المنتدب للشركة، هاني قسيس، بحضور مدير عام شركة "سوق- أمازون" ، عمر الساهي، أنه تم استعرض مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وتوجهاتها التوسعية، وكذا المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها بالسوق المصري.

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وقال إن هذا المشروع الجديد سيوجه معظم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأحذية الرياضية، خاصة أن حجم الإنتاج الحالي لا يتعدى 15% من إجمالي احتياجات السوق المحلي، ويتم استيراد 85% من الخارج، مشيرا إلى أنه سيحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحلال المنتجات المحلية بدلا من مثيلتها المستوردة.

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