«المحافظين» يطالب الداخلية بالتحقيق في شكاوى المسجونين بطرة

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قال حزب المحافظين إنه يتابع بمزيد من الاهتمام بعض التقارير المنسوبة لمسجونين بسجن طرة شديد الحراسة، وما شملته هذه التقارير من مزاعم تفيد وقوع انتهاكات في حقهم والتعنت في إجراء الزيارات بشكل دوري مع ذويهم، ولجوء البعض منهم للدخول في إضراب عن الطعام.

وتابع الحزب في بيان له اليوم: «بما أن الحزب لا يمتلك الآليات التي تتيح له التحقق من صحة هذه الادعاءات، فإنه يطالب المسؤولين بوزارة الداخلية بالتحقيق في تلك الشكاوي وأية تجاوزات محتملة، مع التأكيد على تطبيق اللائحة وروحها وفلسفتها في كافة السجون المصرية، باعتبار أن السجون في الأصل لإعادة التاهيل والتقويم وإتاحة الفرصة للمذنبين لمراجعة أفكارهم».

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وأكد الحزب أهمية احترام ضمانات وحقوق السجناء التي نصت عليها القوانين المصرية وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، التي أكدت على كون السجناء لهم حقوق يجب التمتع بها رغم العقوبات السالبة للحرية، مطالبا المسؤولين باحترام الدستور وإعلاء مبدأ سيادة القانون، والذي لا يوجد أجل أو أنبل منه، مؤكدًا أنه سوف يتابع الموقف عن قرب للتأكد من حقيقة الموقف وصحة هذه التجاوزات من عدمها ولتحديد موقفه منها.