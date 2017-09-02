مصرع 7 فتيات في حريق بمدرسة ثانوية في كينيا
مصرع 7 فتيات في حريق بمدرسة ثانوية في كينيا
01:14 م السبت 02 سبتمبر 2017
مصرع 7 فتيات في حريق بمدرسة ثانوية في كينيا
نيروبي- أ ش أ:
قال وزير التعليم الكيني إن 7 فتيات لقين حتفهن إثر نشوب حريق في مقر سكنهن بإحدى المدارس الثانوية الواقعة في العاصمة "نيروبي".
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم، السبت، عن "فريد ماتيانجي" قوله انه لم تتضح بعد أسباب نشوب الحريق، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق مدرسة "موي جيرلز" الثانوية لمدة أسبوعين من أجل إجراء تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
وأضافت الشبكة الإخبارية أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان حادث مقتل 67 طالبا إثر نشوب حريق في مقر سكنهم بمدرسة ثانوية شرقي كينيا في شهر مارس عام 2001، مشيرة إلى أنه اتضح فيما بعد أن الطلاب تسببوا في نشوب الحريق لغضبهم من إدارة المدرسة.
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