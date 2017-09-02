بالصور.. مصيف "بلطيم" كامل العدد في ثاني أيام العيد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم السبت، توافد المواطنين، من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، على المصيف، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد على شواطئ وحدائق المصيف المختلفة، وسط تكدس سيارات الزائرين أمام بوابة الدخول، بسبب متابعة إجراءات الدخول والسلامة الأمنية.

وقال المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن أعداد الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على المصيف، في ارتفاع مستمر منذ باكر أمس أول أيام العيد، ومن المتوقع زيادة أعداد الزائرين أكثر من ذلك، خلال اليومين المتبقين من العيد، من أبناء المراكز المجاورة لمدينة المصيف.

وكشف شميس، عن دفع إدارة المصيف بعدد من المنقذين، للانتشار على شواطئ المصيف وهم: "الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز"، لمتابعة حالات الغرق، التي قد تحدث أثناء قضاء الزائرين للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتجهيز أقسام الأستقبال في مستشفى النرجس، وتوفير الأدوية والأمصال اللازمة.

وأوضح أن نسبة الإشغالات وصلت إلى 100%، في الفنادق، والوحدات السكنية التابعة لإدارة المصيف، مؤكدًا أنه جرى وضع خطة محكمة مع القيادات الأمنية، تستهدف حفظ الأمن، وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة، وخطوط، لتلقي البلاغات، وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة، والمتحركة للمرورعلى الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق، وإدارة المرور.