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بالصور.. أهالي الغربية يحتفلون بثاني أيام العيد في الحدائق والمتنزهات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي الغربية يحتفلون بثاني أيام العيد في الحدائق والمتنزهات

01:08 م السبت 02 سبتمبر 2017

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بالصور.. مصيف "بلطيم" كامل العدد في ثاني أيام العيد

الغربية – مروة شاهين:

واصل مواطني الغربية، اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى، التوافد على الحدائق والمتنزهات والملاهي الشعبية بمراكز ومدن المحافظة للاحتفال بالعيد.

وشهدت الشواطئ النيلية بكفر الزيات وبسيون، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للتنزه وقضاء الإجازة بفرعي النيل بالمحافظة، كما توافد الأهالي على حديقة الأندلس بطنطا وغيرها من الحدائق بمدن ومراكز المحافظة.

وكثفت مديرية أمن الغربية، الإجراءات الأمنية في الميادين والشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية بالمحافظة، وكذا الحدائق والمتنزهات لمنع ما يعكر صفو احتفال المواطنين بالعيد.

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