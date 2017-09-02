أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية

01:01 م السبت 02 سبتمبر 2017

إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الطبية بمنوف، بمحافظة المنوفية، حملات على الأسواق، حيث المرور 17 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى إعدامها، وتحرير 17 محضرًا بجنحة صحية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسعار والأماكن.. دليلك لقضاء إجازة عيد الأضحى في المنوفية

    أخبار

  • حملة على مستشفى "الباجور" العام تكشف غياب 76 طبيبا

    أخبار

  • بالتفاصيل.. شروط وطرق سداد مشروع "دار " في مدينة "السادات" بالمنوفية

    أخبار

  • إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

    أخبار

إعلان

05e404305b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين