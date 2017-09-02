إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية
إعدام 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة فاسدة في المنوفية
01:01 م السبت 02 سبتمبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
شن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الطبية بمنوف، بمحافظة المنوفية، حملات على الأسواق، حيث المرور 17 منشأة غذائية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 142 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى إعدامها، وتحرير 17 محضرًا بجنحة صحية.
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