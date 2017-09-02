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سفير روسيا في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله

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مصراوي Masrawy

سفير في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله

01:10 م السبت 02 سبتمبر 2017

سفير روسيا في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله

السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

موسكو- أ ش أ:

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ‏اليوم، السبت، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله. ‏

‏ وأضاف نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، "هذا بالطبع لا يضيف أي ‏شيء إيجابي ليس فقط لعلاقاتنا بل أيضا إلى الوضع الدولي حيث إن هذه العلاقات هي قضية ‏محل اهتمام شركائنا الذين يتواصلون معنا شخصيا وبشكل غير مباشر أيضا"، موضحا أن "إصلاح العلاقات لا يصب في مصلحتنا فقط بل في مصلحة العالم أجمع". ‏

‏ وفي حديثه عن العلاقات مع وفد أمريكي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة قال ‏السفير "العلاقة عملية بحتة، كما كانت دائما، وستظل كذلك في المستقبل"، مضيفا "لقد سُئلت عما إذا كان تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤثر ‏على التعاون داخل الأمم المتحدة وكان جوابي أننا نترفع عن مسألة سباق تسجيل النقاط ولا ‏نريد أن تؤثر العلاقات الثنائية على تسوية المشاكل الأمنية".‏

‏ واستطرد قائلا "أصبح مجلس الأمن الدولي الآن، ولحسن ‏الحظ، من ضمن المنصات القليلة التي نتعامل فيها مع الولايات المتحدة، ونحن لا نفعل ذلك ‏لنظهر أن هناك شيئا إيجابيا بيننا ولكن بسبب أن هذا التعاون داخل الأمم المتحدة هو ‏ضروري للغاية للعالم".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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