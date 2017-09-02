سفير روسيا في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله
سفير روسيا في الأمم المتحدة: العلاقات مع أمريكا بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله
01:10 م السبت 02 سبتمبر 2017
السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
موسكو- أ ش أ:
قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم، السبت، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت حدا متدنيا لا يمكن تحمله.
وأضاف نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، "هذا بالطبع لا يضيف أي شيء إيجابي ليس فقط لعلاقاتنا بل أيضا إلى الوضع الدولي حيث إن هذه العلاقات هي قضية محل اهتمام شركائنا الذين يتواصلون معنا شخصيا وبشكل غير مباشر أيضا"، موضحا أن "إصلاح العلاقات لا يصب في مصلحتنا فقط بل في مصلحة العالم أجمع".
وفي حديثه عن العلاقات مع وفد أمريكي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة قال السفير "العلاقة عملية بحتة، كما كانت دائما، وستظل كذلك في المستقبل"، مضيفا "لقد سُئلت عما إذا كان تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤثر على التعاون داخل الأمم المتحدة وكان جوابي أننا نترفع عن مسألة سباق تسجيل النقاط ولا نريد أن تؤثر العلاقات الثنائية على تسوية المشاكل الأمنية".
واستطرد قائلا "أصبح مجلس الأمن الدولي الآن، ولحسن الحظ، من ضمن المنصات القليلة التي نتعامل فيها مع الولايات المتحدة، ونحن لا نفعل ذلك لنظهر أن هناك شيئا إيجابيا بيننا ولكن بسبب أن هذا التعاون داخل الأمم المتحدة هو ضروري للغاية للعالم".
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