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بالصور.. شباب مؤسسة "حلم بكرة" يوزعون حلوى وهدايا العيد على أطفال أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. شباب مؤسسة "حلم بكرة" يوزعون حلوى وهدايا العيد على أطفال أسوان

12:55 م السبت 02 سبتمبر 2017

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بالصور.. الحدائق والرحلات النيلية مزارات أهالي أسوان ثاني أيام العيد

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بالصور.. الحدائق والرحلات النيلية مزارات أهالي أسوان ثاني أيام العيد

أسوان - إيهاب عمران:

نظم شباب مؤسسة "حلم بكرة" للتنمية المجتمعية بأسوان، حملة خيرية موسعة، لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وبدأ شباب المؤسسة بتوزيع الهدايا على الأهالي والأطفال في الحدائق والمتنزهات والشوارع، ثم انتقل الشباب بقافلتهم الخيرية، وسط الأطفال المرضى في مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب، وبأقسام الأطفال بمستشفى أسوان الجامعي.

وقال هيثم دردير عضو بمؤسسة "حلم بكرة" إن المبادرة التي يقوم بها أعضاء وشباب المؤسسة بأسوان، تأتي في إطار نشاط المؤسسة الخيري، لرفع الروح المعنوية للمرضى، وللتخفيف عن الفقراء والبسطاء، ومشاركة كافة فئات المجتمع الأسواني في شتى الأعياد والمناسبات.

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