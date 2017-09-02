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وصول وسفر 105 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر في أغسطس الماضي

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 105 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر في أغسطس الماضي

12:49 م السبت 02 سبتمبر 2017

وصول وسفر 105 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر في أغسطس الماضي

موانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر، وصول وسفر 105 آلاف راكب، بموانيها خلال شهر أغسطس الماضي، بينهم 77 ألف غادروا، واستقبلت الموانئ 28 ألف راكب آخرين بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 51 ألف راكب، من خلال استقبال 11 ألف راكب، ومغادرة 40 ألف راكب آخرين، من بينهم 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج.

وأضاف أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 37 ألف راكب، من خلال استقبال 15 ألف راكب ومغادرة 22 ألف آخرين، بينهم 13.500 حاج على متن العبارتين "سينا" و"برنسيسة" من خلال رحلات مكوكية.

وفي ميناء الغردقة وصل وسافر 17 ألف راكب من خلال استقبال 2000 راكب ومغادرة 15 ألف آخرين، على متن العبارة "الرياض".

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أغسطس الماضي حالة من الطوارئ القصوى بالموانئ الثلاث سفاجا ونويبع والغردقة، بمناسبة موسم توديع الحجاج وعمالة خدمة الحجاج والعمالة الموسمية بدول الخليج.

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مصراوي Masrawy

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