في أسبوعين فقط.. تنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع بالشرقية
في أسبوعين فقط.. تنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع بالشرقية
12:48 م السبت 02 سبتمبر 2017
مديرية أمن الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
نفذ ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، 60 ألف حكم قضائي متنوع، في أسبوعين، بينهم 37 ضد أشخاص هاربين من عقوبة السجن المؤبد، وستة آخرين هاربين من الإعدام.
ونجح ضباط تنفيذ الأحكام وإنفاذ القانون، وتنفيذ 60 ألف و168 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منهم 60 ألف و8 أحكام جزئية ومستأنفة وغرامات، فيما تم ضبط عدد من الهاربين مطلوبين للتنفيذ عليهم في 160 جناية، منهم 6 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، و37 آخرين محكوم عليه بالسجن المؤبد.
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