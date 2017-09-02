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5 حالات تحرش ارتكبها أطفال.. حصيلة أول أيام العيد بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

5 حالات ارتكبها أطفال.. حصيلة أول أيام العيد بالإسكندرية

12:46 م السبت 02 سبتمبر 2017

5 حالات تحرش ارتكبها أطفال.. حصيلة أول أيام العيد بالإسكندرية

حالات تحرش ارشيفية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال كيرلس صموئيل، مسؤول حملة مكافحة التحرش بالإسكندرية، إن الحملة رصدت 5 حالات تحرش خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن جميع الحالات لم تتخط حاجز التحرش اللفظي وكان مرتكبيها أطفال لا يتجاوز أعمارهم 15 عامًا.

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الحالات المذكورة وقعت في مربع السينمات بمنطقة محطة الرمل ومنطقة الكورنيش بشوارع "وسط البلد" وهي الأماكن الاعتيادية التي تنشط الحركة بها خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن أعضاء الحملة تعاملوا بشكل توعوي مع الأطفال مرتكبي الوقائع، إذ تم العمل على تحذيرهم من تكرار ارتكاب تلك الأفعال وتقديم النصيحة لهم بعدم التعدي على خصوصيات الآخرين، مبينًا أنه تم الأخذ في الاعتبار أن الحالات المضبوطة لصغار السن، لاسيما وأن الوقائع التي لم تتجاوز استخدام بعض عبارات الإعجاب.

ولفت إلى وجود تنسيق بين الحملة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطهم بتهمة التحرش، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة منقسمين إلى فريق يرتدي زي موحد يظهر طبيعة نشاطهم وأفراده مؤهلون للتدخل والتعامل مع المتحرشين، وفريق آخر يهتم بالرصد والإبلاغ عن وجود حالات.

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