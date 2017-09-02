مفاجأة طبية: البروستاتا مستودع لتكاثر فيروس زيكا

كتبت- ميرا ماهر:

قال باحثون إن فيروس زيكا، وهو فيروس مستجد ينتقل بواسطة لسع البعوض، قادر على التكاثر في خلايا البروستاتا البشرية وهو ما قد يمثل مصدرا لهذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. بحسب ما ذكره موقع "alarabiya.net".

وجرى الإبلاغ عن عدة حالات من الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي واكتشف الحمض النووي الريبوزي لفيروس زيكا في السائل المنوي وبول ذكور مصابين به.

وأجرت الطبيبة "ريبيكا أر. ريكو-هيس" وزملاء لها من كلية بايلور للطب في هيوستون بولاية تكساس اختبارات نشرت نتائجها في دورية الأمراض المعدية.

وقال الباحثون فى تقرير نشرته رويترز إن "نتائجنا تشير إلى أن علاج إصابة الأعضاء التناسلية بفيروس زيكا يفسر الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي، ولا يوجد عدد واضح لتلك الإصابات".

كما أن الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي قد تؤدي إلى انتقاله على المدى البعيد خارج مناطق البعوض الناقل للمرض، وبالتالي فإن هذا النوع من الانتقال له تبعات كبيرة على الحد من المرض.

وقال الطبيب "كينيث نوجنت" من مركز علوم الصحة بجامعة التكنولوجيا بتكساس "لو كان بإمكان فيروس زيكا إصابة خلايا البروستاتا في الجسم الحي فإن هذا يوفر مستودعا محتملا للفيروس في الجسم ويوفر مصدراً محتملاً للإصابة من خلال الاتصال الجنسي".

كما أنه يمكن انتقاله من خلال الاتصال الجنسي بين الزوجين حتى في حالة إجراء عملية قطع للقناة المنوية. وهذه المعلومات ربما تكون لها صلة أيضاً بعيادات العقم التي تستخدم متبرعين بالسائل المنوي كمصدر للسائل المنوي.

من الجدير بالذكر أن الأشخاص المصابين بمرض فيروس زيكا يعانون من الحمى الخفيفة أو الطفح الجلدي أو التهاب الملتحمة وألم المفاصل أو التوعك أو الصداع. وعادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح بين يومين و7 أيام.