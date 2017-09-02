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"القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى تحرش في القاهرة خلال أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى في القاهرة خلال أول أيام العيد

12:52 م السبت 02 سبتمبر 2017

المجلس القومي للمرأة

كتبت- هاجر حسني:

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه لم يستقبل خلال أول أيام العيد شكاوى، عن حاله تحرش بمحافظة القاهرة.

وذكر المجلس في بيان اليوم السبت، أنه من خلال الرصد الميداني على أرض الواقع بمناطق شبرا ووسط البلد ومدينة نصر لحالات التحرش خلال يوم وقفة عرفة واليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لوحظ وجود حالة من الهدوء وعدم رصد أي حالات تحرش جسدي داخل المولات التجارية أو خارجها أو بالشوارع الرئيسية خلال أول أيام العيد.

وتابع:" توجد فقط بعض حالات التحرش اللفظي لأطفال أعمارهم أقل من 16 سنة".

وأشار المجلس إلى التواجد الأمني المكثف وانتشار وحدات مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية بالشوارع الرئيسية ومناطق الازدحام، وأمام دور السينما بمنطقة وسط القاهرة.

كان مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس أنشأ غرفة عمليات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تعمل على مدار الأربعة أيام، لتلقي شكاوى التحرشالتي قد تتعرض لها النساء والفتيات، وذلك عبر الخط المختصر 15115، وعبر الأرقام 01007525600، 01121997477، وعبر البريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com.

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