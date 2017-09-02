مصراوي ينشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة

كتبت- داليا شبل:

بدأت الجامعات في استقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، منتصف أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تستقبل طلبات التحاق طلاب المرحلة الثالثة بالكليات والمعاهد الثلاثاء المقبل، فور انتهاء إجازة عيد الأضحى، مع استمرار تقدم طلاب المرحلتين السابقتين.

وفى هذا الصدد، ينشر "مصراوي"، الأوراق المطلوبة للالتحاق إلى الكليات أو المعاهد المرشح لها الطالب وهي:

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصل + 2 صورة

- أصل من شهادة الميلاد + 2 صورة.

- عدد 8 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الترشيح التي حصل عليها الطالب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- نموذج 6 جند للطلاب مواليد سنة 1998 وما قبلها.

-2 صورة من بطاقة ولى الأمر.