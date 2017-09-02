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جامعة القاهرة تناقش مع وفد ياباني مشروع معالجة مياه الصرف الصحي

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تناقش مع وفد ياباني مشروع معالجة مياه الصرف الصحي

12:36 م السبت 02 سبتمبر 2017

جامعة القاهرة تناقش مع وفد ياباني مشروع معالجة مياه الصرف الصحي

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

استقبلت جامعة القاهرة، الأسبوع الماضى، وفدًا يابانيًا من جامعتي ناجويا وكيوتو، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع البحثي التطبيقي المشترك المقدم من جامعة القاهرة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد طاقة الوقود الحيوي من المخلفات البشرية والزراعية في إطار توطين تكنولوجيا المعالجة الثلاثية اللامركزية بمصر.

وقال بيان الجامعة، اليوم السبت، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة تقديم المقترحات البحثية للتطبيقات ذات الصلة بحل المشكلات القومية، والاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة في مجال البحوث التطبيقية ودعم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات والمؤسسات العلمية بالخارج في المشروعات البحثية التطبيقية التي تهم الدولة، ومن بينها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الوقود الحيوي بالتعاون مع الخبرة اليابانية.

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة تضع أولوياتها البحثية في خدمة المشروعات القومية، ومن بينها إنتاج الطاقة البديلة، وزراعة الصحراء بطرق مبتكرة منحفضة التكاليف، وعلاج الأمراض المتوطنة.

ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وتوليد طاقة الوقود الحيوي من المخلفات البشرية والزراعية، أحد المشاريع البحثية التطبيقية بجامعة القاهرة، ويتم بالتعاون مع الخبرة اليابانية وأكاديمية البحث العلمي، وبتمويل مقدم من اليابانية، بحسب بيان الجامعة.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الياباني بجهود جامعة القاهرة في مجال توطين نظام لامركزي منخفض التكاليف لمعالجة مياه الصرف الصحي.

حضر الاجتماع المشترك بين جامعة القاهرة وجامعتي ناجويا وكيوتو الجانبين، كل من: الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور محمد زكي عويس المشرف علي المشروع ، وعدد من الخبراء والباحثين في المشروع.

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