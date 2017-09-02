محافظ الجيزة: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لمشروعات الشباب

كتبت- ندى الخولي:

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم السبت، توجيهات لكل المديريات الخدمية والأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة تسهيل الإجراءات لاستخراج التصاريح والتراخيص لمشروعات الشباب وذلك وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

وقال الدالي في بيان صحفي، إن القرار يهدف إلى مساعدة الشباب في تنفيذ مشروعاتهم الرائدة وتحقيق أحلامهم من أجل رسم مستقبل واعد لهم، كما تعمل المحافظة على توفير الأماكن المناسبة لتوفير فرص عمل للشباب وتمكينهم من إدارة أنشطتهم ومشاريعهم بما يضمن لهم فرص العيش الكريم على أن يتم بشكل حضاري ومنظم.

وقال المحافظ إنه سيتم دعم المشروعات الشبابية والوقوف إلى جانبهم لإزالة أي معوقات ولضمان نجاح مشروعاتهم والذي سيعود في النهايه على المجتمع.

وأكد أن المحافظة نظمت خلال العام الحالي عددًا من الملتقيات التوظيفية للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب ودخولهم سوق العمل الخاص.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ملتقيات توظيفية أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من الشركات.