رئيس "التنمية الثقافية": تمويل الحكومة لا يكفي.. ولن نقيم مراكز جديدة (حوار)

مصراوي Masrawy

حوار- نسمة فرج:

تصوير- محمود أبوديبة:

قال أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، إن المشروعات الثقافية تتجه نحو الوجه القبلي، موضحًا أن المهرجان القومي للسينما المصرية ستنقل فعالياته إلى الصعيد.

وأضاف رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية في حواره مع مصراوي، أن القطاع يواجه مشاكل في التمويل، خاصة أن وزارة الآثار التي تخصص نسبة دخل سنوي للصندق لتمويل المشروعات الأثرية، توقفت عن توريد نسبة 10% من الدخل السنوي للصندوق.

مشاكل التمويل التي انعكست على النشاطات الثقافية، وآخر مستجدات متحف نجيب محفوظ، وخطط وزارة الثقافة المستقبلية، كل هذه الملفات طرحها "مصراوي" في هذا الحوار:

ما المشاكل التى تواجهك منذ توليك الصندوق؟

أكبر المشاكل التي تواجه الصندوق هى التمويل، فمنذ توقف وزارة الآثار قبل 6 سنوات عن توريد نسبة 10 % من دخل الوزارة إلى الصندوق، أثّر ذلك بالسلب على الصندوق، لكننا وضعنا خطة لضغط الإنفاق دون التأثير على إقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية نفسها.

هل هناك مصادر دخل للصندوق؟

نعم، هناك مصادر للدخل، وهي مراكز الإبداع فأنشطة الصندوق متضحمة ومتفرعة. ودخل الوزارة لا يكفي هذه الأنشطة ونحن نعمل على الحفاظ عليها من خلال إيرادات مراكز الإيداع ومركز الحِرَف التقليدية.

ماذا عن مصادر دخل الحِرَف التقليدية والتراثية بالفسطاط؟

هو من أهم مصادر الدخل لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي الستة أشهر الأخيرة، ارتفعت المبيعات بشكل لافت للأنظار، واشتركنا في معارض خارجية وكان العائد لنا بالعملة الصعبة.

وهل هناك خطة لإنشاء مراكز ثقافية جديدة؟

بسبب التمويل ليس هناك أي مراكز ثقافية جديدة، ولكن هناك 200 مكتبة نشرف على بنائها للهيئة العامة لقصور الثقافة وتم تسليم 3 مكتبات.

وماذا عن آخر المستجدات فى متحف نجيب محفوظ؟

في يوليو الماضي، استلم صندوق التنمية الثقافية تكية أبو الدهب "متحف نجيب محفوظ" من وزارة الآثار، وذلك بعد حصول الصندوق على الموافقة بدء الأعمال الإنشائية داخل الأثر وبدأت شركة المقاولون العرب بالعمل فيه، وتم الانتهاءمن تجهيزات كل أعمال الصيانة الكهربائية، وطبقاً للخطة سيتم افتتاحه في وقت قريب.

هل هناك خطة للمراكز الإبداعية بالمحافظات؟

نحن لدينا مراكز إبداعية تقوم على خطه جيدة، مثل مركز الإبداع الفنى فى الإسكندرية، وهو من مصادر الإيرادات للصندوق، وبدأنا معهم خطة لتعظيم الإيرادات، وهناك مشروعان في محافظات الصعيد والإعلان عن تفاصيلهم وقت بدء العمل فيهم.

ما خطتك المقبلة؟

سنعلن عن المشروعات وقت افتتاحها وليس قبل ذلك، ولكن سنعكف على إتمام أربعة مشاريع سيتم افتتاحها هذا العام في محافظات الصعيد.

ماذا عن ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي؟

الملتقي بعد ثلاث دورات حقق نجاحًا ملحوظًا وخاصة في هذه الدورة، ولأول مرة سيشارك 20 عمل فني من أعمال الخط العربي في معرض العام قطاع الفنون التشكلية هذا العام.

وهل سنشهد فعاليات قريبة على خطى الملتقى القاهرة للخطوط الفن العربي؟

ملتقى القاهرة الخط العربي سينتقل إلى الأقصر، للمشاركة فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، ثم تبدأ فعاليات مهرجان القومي للسينما المصرية ولأول ستخرج فعاليات المهرجان خارج القاهرة والإسكندرية وستذهب إلى محافظات الصعيد.

كم عدد المواقع الأثرية التي تم تحويلها إلى مراكز إبداع ؟

17 موقع أثري تم تحويلها على مستوي الجمهورية.

وهل هناك مواقع أثرية سيتم تحويلها؟

التمويل يقف عائقاً أمام تحويل أو فتح مراكز إبداعية جديدة، ولكن نخطط للتوسع وزيادة عدد المراكز الإبداعية وخاصة في الصعيد.​