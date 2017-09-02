زيدان يحطم رقما قياسيا جديدا مع ريال مدريد في الميركاتو

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نجح زين الدين زيدان في تغيير سياسة ريال في سوق الانتقالات بشكل كبير، وهو ما يظهر جليًا في كون الفرنسي أرخص مدرب تعامل مع رئيس النادي فلورنتيو بيريز، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي الولاية الأولى لفلورنتينو بيريز، أنفق مدرب الفريق فيسينتي ديل بوسكي 200 مليون يورو خلال عامي 2000 و2001.

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وبدوره أنفق جوزيه مورينيو 128 مليون يورو في صيفين، بينما أنفق كارلو أنشيلوتي 290 مليون يورو لشراء لاعبين من أمثال خاميس رودريجز وجاريث بيل.

ومن جانبه لم ينفق زيدان سوى 82,5 مليون يورو حتى الآن، وذلك من خلال شراء ماركو أسينسيو مقابل 4 ملايين يورو وثيو هيرنانديز مقابل 26 مليون يورو وألفارو موراتا الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو وداني سيبالوس مقابل 16,5 مليون يورو.