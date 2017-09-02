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كابوريا يعلق على أنباء رحيله من الزمالك

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كابوريا يعلق على أنباء رحيله من الزمالك كابوريا يعلق على أنباء رحيله من الزمالك

التحرير

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علق أحمد كابوريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على أنباء رحيله عن القلعة البيضاء، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وأكد كابوريا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه يركز مع الفريق، وأنه لا يشغل باله بما كتب في الفترة الأخيرة بشأن رحيله.

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وتمنى كابوريا أن يكون عند حسن ظن الجماهير البيضاء، مشددًا على أنه لا يعرف شيئًا عن ما كتب من شائعات في الفترة الأخيرة.

كان نادي الزمالك قد تعاقد مع كابوريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من المصري البورسعيدي، في صفقة قدرت بـ8 ملايين جنيه.

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التحرير

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