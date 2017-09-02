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جلسة خاصة بين أحمد عادل وحسام البدري

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جلسة خاصة بين أحمد عادل وحسام البدري جلسة خاصة بين أحمد عادل وحسام البدري

التحرير

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عقد أحمد عادل عبد المنعم، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، بشأن مستقبله مع المارد الأحمر.

وقال عادل عبد المنعم للبدري، إنه حزين بسبب أنه بعيد عن المشاركة في المباريات، وأن الجهاز الفني للأهلي يضعه كحارس ثالث خلف الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

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وأبلغ البدري حارس الأهلي أنه لا يوجد لديه حارس ثان أو ثالث، وأن من يجتهد في التدريبات فقط هو من لديه مكان في حساباته.

وشدد البدري على أحمد عادل، على أن يُركز في التدريبات ويبتعد عن أي شيء يشتت انتباهه، واعدًا إياه أنه سوف يكون له مكان في حراسة الأهلي، ليعود في حسابات المدير الفني للفريق بعد أن ابتعد لفترة طويلة ومشاركة محمد الشناوي بديلا.

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التحرير

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