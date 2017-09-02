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اليوم.. الشعلالي يعود من تونس ويقود التدريبات البدنية للأهلي

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اليوم.. الشعلالي يعود من تونس ويقود التدريبات البدنية للأهلي اليوم.. الشعلالي يعود من تونس ويقود التدريبات البدنية للأهلي

التحرير

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يعود التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريبات الفريق الجماعية، وذلك عقب عودته من تونس بعد قضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته.

كان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد منح الشعلالي إجازة من حضور التدريبات يومي الخميس والجمعة، فيما منح اللاعبين راحة أمس فقط الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 10 سبتمبر الجاري على استاد السلام، على أن يواجه الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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