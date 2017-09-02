أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بيدفيست يُبلغ النادي الأهلي بسعر «فاكاماني»

Google+ Print
بيدفيست يُبلغ النادي الأهلي بسعر «فاكاماني» بيدفيست يُبلغ النادي الأهلي بسعر «فاكاماني»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يضع مسؤولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة خلال الساعات الجارية من أجل إنهاء صفقة فاكاماني ماهلامبي، مهاجم نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأبلغ مسؤولو نادي بيدفيست نظائرهم في الأهلي أن القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن المهاجم صاحب الـ20 عامًا، 2.5 مليون دولار.

ومن المقرر أن يقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي، خاصة أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء الصفقة.

شاهد أيضا

وطالب الجهاز الفني بسرعة إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.

وشارك اللاعب في الموسم الماضي خلال 16 مباراة ما بين بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)