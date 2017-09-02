بيدفيست يُبلغ النادي الأهلي بسعر «فاكاماني»

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يضع مسؤولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة خلال الساعات الجارية من أجل إنهاء صفقة فاكاماني ماهلامبي، مهاجم نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأبلغ مسؤولو نادي بيدفيست نظائرهم في الأهلي أن القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن المهاجم صاحب الـ20 عامًا، 2.5 مليون دولار.

ومن المقرر أن يقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي، خاصة أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء الصفقة.

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وطالب الجهاز الفني بسرعة إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.

وشارك اللاعب في الموسم الماضي خلال 16 مباراة ما بين بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 أخرى.