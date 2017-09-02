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انتشال 4 جثث بينهم طفلين غرقوا أثناء الاستحمام في الشرقية

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مصراوي Masrawy

انتشال 4 جثث بينهم طفلين غرقوا أثناء الاستحمام في الشرقية

12:36 م السبت 02 سبتمبر 2017

انتشال 4 جثث بينهم طفلين غرقوا أثناء الاستحمام في الشرقية

انتشال 4 جثث بينهم طفلين غرقوا

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، انتشال 4 جثث لحالات غرق خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف الشوادفي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه تم انتشال جثة شاب من مياه ترعة "الإسماعيلية" وأخرى لشاب سقط في مياه ترعة "بحر مويس" بناحية كوبري "أبو طبل" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، فيما تم انتشال طفلين سقطا في المياه بقرية "البوها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

وتبين أن جميع الحالات ناتجة عن عدم إجادتهم للسباحة، أثناء محاولتهم الاستحمام خلال أول أيام عيد الأضحى، وبالعرض على النيابات المختصة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

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مصراوي Masrawy

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