انتشال 4 جثث بينهم طفلين غرقوا أثناء الاستحمام في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، انتشال 4 جثث لحالات غرق خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف الشوادفي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه تم انتشال جثة شاب من مياه ترعة "الإسماعيلية" وأخرى لشاب سقط في مياه ترعة "بحر مويس" بناحية كوبري "أبو طبل" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، فيما تم انتشال طفلين سقطا في المياه بقرية "البوها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

وتبين أن جميع الحالات ناتجة عن عدم إجادتهم للسباحة، أثناء محاولتهم الاستحمام خلال أول أيام عيد الأضحى، وبالعرض على النيابات المختصة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.