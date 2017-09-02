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9 أسرار تضعين بها "مكياجك" للحصول على طلًة العيد

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مصراوي Masrawy

9 أسرار تضعين بها "مكياجك" للحصول على طلًة العيد

12:16 م السبت 02 سبتمبر 2017

9 أسرار تضعين بها "مكياجك" للحصول على طلًة العيد

كتبت- ميرا ماهر:

لست بحاجة إلى الكثير من الجهد للظهور بكامل أناقتك خلال أيام العيد، فيمكنك ببعض النصائح البسيطة الحصول على ماكياج يظهر جمالك بكل بساطة وبدون تكلف. والتي ذكرها موقع " alarabiya.net" كما يلي:

 

1-قبل البدء بوضع المكياج مرري مكعب ثلج على الوجه بأكمله للحصول على لمسة إشراق طبيعية.

2-في الصباح اكتفي بوضع ملمع الشفاه والبودرة غير اللامعة واستخدمي لوناً خفيفاً لظل الجفون.

3-ابدئي بوضع كريم الأساس أولاً ثم طبقي مكياج العيون ثم الخدود ثم الأنف والشفاه.

4-بعد توزيع كريم الأساس على الوجه، افركي يديك جيدا لمدة دقيقة تقريبا، ثم اضغطي بهما على وجنتيك، وذقنك وجبينك. حيث أن الدفء الذي ينبعث منهما يساعد على تثبيته وإعطائه مظهراً طبيعياً.

5-لا تستخدمي أقلاماً مدببة الأطراف لوضع مكياج العيون أو على أي جزء من الوجه إلا إذا أردت مكياجاً قوياً وباهراً.

6-بعد الانتهاء من وضع المكياج ضعي لمسة من البودرة حتى يكون شكل مكياجك طبيعيا أكثر.

7-لماكياج المساء استبدلي الملمع بأحمر شفاه قوي واستخدمي ألوانا أغمق لظلال الجفون.

8ـ لرموش كثيفة وطويلة من دون تكتلات، لا تضعي طبقة كثيفة من المسكارا مرة واحدة، بل طبقتين خفيفتين. ابدئي بوضع طبقة من الجذور إلى أعلى الرموش وانتظري بضع دقائق قبل وضع الطبقة الثانية.

9ـ إذا أردت مظهرا طبيعيا، تجنبي استعمال قلم الكحل أو الآيلاينر واستعيضي عنه بظل جفون غامق بعض الشيء لأنه يمنح العيون مظهرا ناعماً. بللي فرشاة ثم غمسيها في بودرة ظل العيون وارسمي بها عينيك بنفس الطريقة التي ترسمين بها قلم الكحل.

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