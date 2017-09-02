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محافظ القاهرة يعزل مدير موقف عبد المنعم رياض ويحيله للتحقيق

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يعزل مدير موقف عبد المنعم رياض ويحيله للتحقيق

12:24 م السبت 02 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

قرر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عزل مدير موقف عبد المنعم رياض، خلال جولته أمس في أيام عيد الأضحى، وتحويله للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة بموقف عبد المنعم رياض وانتشار الباعة الجائلين وعشوائية التعامل مع سائقي السر فيس وتقصيره في العمل المنوط به.

وطالب المحافظ، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، بإنهاء عقد مدير الموقف فورا وتعيين شخص بدلًا منه لديه القدرة والكفاءة بالارتقاء وتطوير موقف عبد المنعم رياض وإعادة الانضباط في الموقف.

ونوه المحافظ أن المحافظة لن تتوانى في معاقبة أي موظف أو مسئول يقصر في عمله.

كما تفقد المحافظ منطقة بولاق أبو العلا ومنطقة الخلفاوي وروض الفرج وشارع شبرا.

وخلال جولته شدد، على المهندس حافظ السعيد؛ رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية بجميع أحياء القاهرة والاهتمام بالحدائق.

كما وجه المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع شركة النظافة وشرطة المرافق لرفع كافة المخلفات وإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة خلال أيام العيد.

وخلال مرور المحافظ بميدان روكسي، إلتقى باللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أثناء تفقده لمتابعة استعدادات مديرية أمن القاهرة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، بوضع خطة أمنية لتحقيق التواجد الأمني الفعال لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.

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