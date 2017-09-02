الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد "حار".. والعظمى في القاهرة 35
الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد "حار".. والعظمى في القاهرة 35
11:41 ص السبت 02 سبتمبر 2017
درجات الحرارة
كتبت- مادي غيث:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية و الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد، اليوم السبت، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24 - 35
الإسكندرية 25 - 29
مطروح 21- 29
بورسعيد 25 -31
دمياط 24 -31
الإسماعيلية 22 -35
السويس 23 -36
العريش 23 -32
نخل 21- 34
طابا 19- 25
الطور 26 -31
مرسى علم 28- 35
الغردقة 26- 36
شرم الشيخ 28 - 36
رفح 22 -31
كاترين 17 - 33
سيوة 21 - 34
المنيا 23 - 36
الفيوم 23 - 35
أبو سمبل 25 - 37
وسط الدلتا 23 - 35
أسيوط 22 - 36
سوهاج 26- 37
الأقصر 24 - 39
أسوان 25- 37
شلاتين 27 -37
حلايب 30 -34
الوادي الجديد 25 -38
قنا 25 - 39
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