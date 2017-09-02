إصابة محاسب سوداني سقطت عليه شجرة بالدقي

كتب - محمد شعبان:

أصيب محاسب سوداني الجنسية باشتباه كسر في العمود الفقري؛ إثر سقوط شجرة بمنطقة الدقي.

تبين بالفحص سقوط شجرة أمام العقار رقم 22 بشارع الكوثر، تصادف وقوف أيمن فاروق كامل، 49 سنة، مما تسبب في حدوث إصابته.

تم نقل المصاب إلى مستشفى العجوزة، ورفعت قوات الحماية المدنية الشجرة من الشارع؛ لعدم التسبب في تكدس مروري.