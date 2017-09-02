إنقاذ سيدة احتجزت داخل مصعد عقار بالدقي

كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، عجوز احتجزت داخل مصعد عقار بالدقي.

معاينة اللواء هني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، أفادت أنه أثناء استقلال سامية محمود 66 سنة، مصعد العقار رقم 116 بشارع التحرير، حدث عطلا مفاجئا بين الطابقين الأول والثاني، مما أدى إلى توقفه.

وتمكن رجال الإنقاذ البري من إخراجها دون إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.