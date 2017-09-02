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مصرع عامل سقط من قطار بمزلقان أبو النمرس

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل سقط من قطار بمزلقان أبو النمرس

12:17 م السبت 02 سبتمبر 2017

مصرع عامل سقط من قطار بمزلقان أبو النمرس

مصرع عامل سقط من قطار

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه من قطار بالقرب من مزلقان أبو النمرس.

تبين أنه أثناء وقوف محمد عبد العاطي أبو زيد 16 سنة، عامل كاوتش، على باب القطار رقم 185 "ركاب عادة" القادم من أسوان اتجاه بورسعيد، اصطدمت إحدى قدميه بسور كوبري حديدي أعلى ترعة الجيزاوية، وسقط بالترعة.

توفيَّ العامل متأثرا بصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

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