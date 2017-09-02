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مدير أمن القاهرة يتفقد المتنزهات لمتابعة تأمين احتفالات عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتفقد المتنزهات لمتابعة تأمين احتفالات عيد الأضحى

12:14 م السبت 02 سبتمبر 2017

مدير أمن القاهرة يتفقد المتنزهات لمتابعة تأمين احتفالات عيد الأضحى

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

كتب - فتحي سليمان:

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، جولة أمنية موسعة تفقد خلالها مناطق المتنزهات والتجمعات التي يتردد عليها المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، للتأكد من تحقيق التواجد الأمني الفعال بجميع أنحاء العاصمة، لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال والعمل على تيسير مظاهر الاحتفال للمواطنين.

وحرص مدير أمن القاهرة، خلال جولته على التأكد من انتظام الخدمات الأمنية في كافة شوارع وميادين العاصمة، خاصة منطقة وسط البلد وهى المنطقة التي يتردد عليها آلاف المواطنين ومناطق السينمات وكورنيش النيل وأماكن المراسي النيلية للوقوف على استعداد وانتشار الخدمات، والأقوال الأمنية، والارتكازات، وخبراء المفرقعات، وكذلك خدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية، بجميع الميادين والشوارع الرئيسية، لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتأمين احتفالات المواطنين.

كما تفقد مدير الأمن، المحاور المرورية والميادين للوقوف على مدى قيام الخدمات المرورية بدورها في تسيير حركة المرور والتغلب على كافة المعوقات المرورية، مشددًا على ضرورة تعزيز تواجد الخدمات البحثية لضبط الخارجين عن القانون وما يعكر صفو الأمن العام، وطالب كافة المستويات القيادية والإشرافية بمتابعة الخدمات الأمنية.

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