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أمن الجيزة يدفع بتعزيزات أمنية لمنع تجدد خصونة ثأرية بين عائلتين بالصف

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يدفع بتعزيزات أمنية لمنع تجدد خصونة ثأرية بين عائلتين بالصف

12:02 م السبت 02 سبتمبر 2017

أمن الجيزة يدفع بتعزيزات أمنية لمنع تجدد خصونة ثأرية بين عائلتين بالصف

أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

دفع اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعزيزات أمنية بقرية الشوبك الشرقي بالصف، عقب تجدد مشاجرة بين عائلتين.

تحريات اللواء محمود شوقي، مساعد مدير قطاع جنوب الجيزة، أشارت إلى نشوب مشاجرة بين عبد الرحمن فاروق 17 سنة، طالب من عائلة "خليفة"، وشقيقين من عائلة "العقبي"، أسفرت عن إصابة الأول بجرح قطعي بالرأس.

وأثناء المشاجرة، أطلق أحد أفراد عائلة العقبي أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، تسبب في تلفيات بسيارتين، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

يُشار إلى وجود خصومة ثأرية بين العائلتين منذ عام 2016، نتج عنها مقتل 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين؛ بسبب اصطدام أحد أفراد عائلة خليفة بماشية ملك العائلة الثانية.

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