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حوادث الطرق ترجع لسبب غريب...تعرف عليه

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مصراوي Masrawy

الطرق ترجع لسبب غريب...تعرف عليه

12:08 م السبت 02 سبتمبر 2017

حوادث الطرق ترجع لسبب غريب...تعرف عليه

حوادث الطرق

 كتبت-نرمين الجلاد:

كشفت دراسة أن تغير المناخ قد يكون السبب الرئيسي لحوادث الطرق التي شهدتها الولايات المتحدة آخر عامين، وليس كما هو شائع أنها ناتجة عن زيادة استخدام الهواتف المحمولة.

وحسب ما جاء في موقع" سكاي نيوز" أن الناس ربما استخدموا سياراتهم بوتيرة أكبر لتفادي سوء الأحوال الجوية المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار مما أدى إلى زيادة عدد القتلى على الطرق.

وجاءت النتيجة تعكس الفكرة المتداولة أن الزيادة التي حدثت في 2015 كانت نتيجة زيادة استخدام قائدي السيارات الهواتف المحمولة، حيث قفزت حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق 7.2 في المئة في 2015 عن العام السابق إلى 35200، بما يتناقض مع توجه استمر 50 سنة بتراجع حالات الوفاة تلك.

وجد الباحث "ليون روبرتسون"، أن قائدي السيارات يستخدمونها بشكل أكبر، كلما ارتفعت درجة حرارة الطقس وزاد هطول الأمطار، وعندما ترتفع حرارة الجو 0.5 درجة مئوية يزيد استخدام الشخص للسيارة بواقع 95 كيلومترا في السنة.

وقال روبرتسون في بيان: "من المرجح أن تزيد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بشكل أكبر من المتوقع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما لم يتم اتخاذ تدابير مضادة للتخفيف من ذلك".

 

 

 

 

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