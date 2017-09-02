مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على طريق "بلبيس – القاهرة"
مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على طريق "بلبيس – القاهرة"
12:05 م السبت 02 سبتمبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة يستقلونها بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق العام "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز بلبيس.
بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، إثر انفجار إطارها الأمامي؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
تم التحفظ على الجث بمشرحة مستشفى الأحرار، فيما نُقل المصابين إلى مستشفيات التأمين الصحي بالعاشر، والأحرار بالزقازيق، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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