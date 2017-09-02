أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية تسعى لزيادة احتياطيها من النفط تحسبا لفرض عقوبات دولية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسعى لزيادة احتياطيها من النفط تحسبا لفرض عقوبات دولية

11:58 ص السبت 02 سبتمبر 2017

كوريا الشمالية تسعى لزيادة احتياطيها من النفط تحسبا لفرض عقوبات دولية

كوريا الشمالية تسعى لزيادة احتياطيها من النفط

سول - (د ب أ):
نقلت صحيفة يابانية، اليوم السبت، عن مصدر في بيونجيانج قوله إن كوريا الشمالية حددت هدفا أوائل هذا العام لزيادة احتياطيها من النفط، ليصل إلى مليون طن، تحسبا لفرض عقوبات دولية إضافية عليها.

وقالت صحيفة "طوكيو شيمبون" إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون توصل إلى القرار لضمان مخزون من النفط يصل إلى مليون طن، خلال اجتماع للجنة شؤون الدولة في إبريل الماضي.

وتمثل تلك الكمية المستهدفة ما يتراوح ما بين نصف وثلثي الواردات السنوية الكورية الشمالية من النفط الخام والمنتجات البترولية، طبقا للصحيفة اليابانية.

وتستورد كوريا الشمالية ما بين 5ر1 مليون ومليوني طن من النفط الخام والمنتجات البترولية سنويا، حيث يتم شحن أكثر من 90 بالمئة من الصين.

وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب القرار الذي تم اتخاذه في إبريل،
ارتفع عدد محطات الغاز، التي تم إغلاقها في بيونجيانج، مما أدى إلى زيادة النفط.

وكانت أسعار النفط في كوريا الشمالية قد استقرت بعض الشيء لفترة من الوقت في وقت لاحق، لكنها بدأت في الارتفاع مؤخرا، مما أثار تكهنات بأن السلطات هناك تفرض قيودا بشكل مصطنع على إمدادات البترول في السوق.

وتردد أن اليابانية تقنع المجتمع الدولي بفرض عقوبات إضافية، من بين ذلك حظر على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ردا على قيام بيونجيانج باطلاق صاروخ باليستي فوق اليابان أواخر أغسطس الماضي.

وتتعرض كوريا الشمالية بالفعل لعقوبات دولية بسبب تجاربها النووية والصاروخية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن وسيول تتفقان على تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية

    أخبار

  • موسكو وباريس متخوفّتان من تدهور الوضع مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • لافروف: يجب أن تمتنع أمريكا عن استخدام القوة ضد كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

0f55ae34c7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات