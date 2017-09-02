ضبط 23 حالة تحرش و2000 قرص مخدر ونصف كيلو "هيروين" بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الحملات الأمنية على الحدائق والمتنزهات العامة بالقليوبية في العيد، 23 حالة تحرش بحدائق القناطر، و2000 قرص مخدر بحيازة بعض المتهمين، خلال توزيعهم بالعيد، فضلًا عن ضبط 510 جرام من الهيرويين المخدر بحيازة إحدى السيدات في الخصوص، والسابق اتهامها في عدة قضايا مخدرات في المنطقة.

كما ألقت أجهزة الأمن ببنها، القبض على أحد الأشقياء بمنطقة الموالح بمدينة بنها، السابق اتهامه في 31 قضية مخدرات وسلاح وشروع في قتل وفرض سيطرة وبلطجة، آخرهم القضية 4355، وبحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار.

ووردت المعلومات السرية للعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، عن نشاط المتهم في تجارة المخدرات، وبعرض المعلومات على اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "أيمن. س"، عاطل، وأنه من أرباب السوابق بمنطقة مساكن الموالح ببنها، وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة حتى سقط في قبضة المباحث، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5790 جنح قسم ثاني بنها.

وقال مصدر أمني، إن الحملات الأمنية مستمرة طوال أيام العيد على الحدائق والمتنزهات العامة، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، مؤكدًا مواجهة أي حالات خروج عن القانون بكل حسم.