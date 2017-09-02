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حريق في مزرعة نخيل وفاكهة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

حريق في مزرعة نخيل وفاكهة بالوادي الجديد

11:54 ص السبت 02 سبتمبر 2017

حريق في مزرعة نخيل وفاكهة بالوادي الجديد

حريق في مزرعة نخيل

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اندلع حريق هائل في إحدى مزارع النخيل والفاكهة بإحدى قرى مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في إحدى مزارع النخيل والفاكهة بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدينة إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق قبل امتداده للكتل السكنية، وجرى الدفع بمواتير رفع مياه وسيارات من الوحدات المحلية للمشاركة في إخماد الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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