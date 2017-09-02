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بالصور.. الحدائق والرحلات النيلية مزارات أهالي أسوان ثاني أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الحدائق والرحلات النيلية مزارات أهالي أسوان ثاني أيام العيد

11:51 ص السبت 02 سبتمبر 2017

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​بالصور – حدائق "الغلابة" كاملة العدد أول أيام العيد في أسيوط

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات في أسوان، إقبالًا كبيرًا من الأهالي للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مشاعر من الفرحة والسعادة ابتهاجًا بقدوم العيد.

وتوجه الأطفال إلى الألعاب الترفيهية الموجودة في الحدائق والملاهي، كما نظم عدد من أهالي أسوان رحلات نيلية لزيارة حديقة النباتات والجزر النيلية الخلابة​المنتشرة في نهر النيل بمدينة أسوان.

وتوافد عدد كبير من أبناء مراكز كوم امبو وادفو ودراو إلى مدينة أسوان للاحتفال بالعيد في المتنزهات والحدائق بالمدينة.

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