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إصابة نجار مسلح بطلقات نارية في الفيوم

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مصراوي Masrawy

إصابة نجار مسلح بطلقات نارية في الفيوم

11:48 ص السبت 02 سبتمبر 2017

إصابة نجار مسلح بطلقات نارية في الفيوم

إصابة نجار مسلح بطلقات نارية

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب نجار مسلح، مقيم بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، بطلقات نارية في قدميه نتيجة مشاجرة مع جيرانه.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بإصابة "شريف حسني فتحي" 25 عامًا، نجار مسلح، بطلقات في قدميه، وتم نقله إلى المستشفى.

كشفت تحريات الرائد كريم حمزة رئيس مباحث قسم الفيوم "ثان" أن خلافًا وقع بين المجني عليه، وبين جيرانه "م. م. ج" 24 عامًا، كهربائي سيارات، و"ش. ن. ر" 25 عامًا، نفس المهنة، بسبب معاملات مالية بينهما، وأن الخلاف تطور إلى شجار، ما دفع المتهمين لإحضار فرد خرطوش وأطلق منه المتهم الأول عدة طلقات، أصابت المجني عليه في قدمية، تم القبض على المتهميين وبحيازتهما السلاح المستخدم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تتولى التحقيق.

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