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تحرير 20 مخالفة ذبح خارج السلخانة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

تحرير 20 مخالفة ذبح خارج السلخانة في الدقهلية

11:46 ص السبت 02 سبتمبر 2017

تحرير 20 مخالفة ذبح خارج السلخانة في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن اللواء أحمد عبدالوهاب رأفت، رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تحرير 20 محضر بيئة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بسبب الذبح خارج السلخانات.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية، إن لجان المتابعة المشكلة لحظر الذبح بالشوارع تمكنت من ضبط 20 مخالفة وتحرير محاضر بيئة بشأنها بسبب اتلاف الأسفلت ورش للمياه وصرف دماء الأضحية في الشوارع.

ووجه رئيس المدينة بضرورة الالتزام بالقانون خشية التعرض للمسائلة القانونية والذبح داخل السلخانات بالمجان دون تحصيل أية رسوم خلال أيام العيد، والتبرع بالجلود لعلاج مرضى فيروس "سي".

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