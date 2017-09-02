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تمديد حالة الطوارئ في غرب كندا للمرة الرابعة بسبب حرائق الغابات

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مصراوي Masrawy

تمديد حالة الطوارئ في غرب كندا للمرة الرابعة بسبب حرائق الغابات

11:34 ص السبت 02 سبتمبر 2017

تمديد حالة الطوارئ في غرب كندا للمرة الرابعة بسبب حرائق الغابات

حريق غابات في كاش كريك الكندية

(أ ف ب):

مددت السلطات الكندية، الجمعة، حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب البلاد حيث يكافح آلاف عمال الإطفاء منذ أشهر حرائق غابات.

والتمديد هو الرابع لحالة الطوارئ التي اعلنت في السابع من يوليو.

ويسمح تمديد حالة الطوارئ بحشد قدرات اجهزة الاطفاء وإجراء عمليات الإجلاء القصرية للسكان من مناطق سكنية تتمدد اليها الحرائق.

وشهدت مقاطعة بريتيش كولومبيا اسوأ موسم حرائق غابات في تاريخها، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الامطار بشكل غير اعتيادي.

وتمكن غالبية سكان المقاطعة الذين اجبروا على اخلاء بيوتهم بسبب اتساع الحرائق والبالغ عددهم حوالى 50 الف شخص، من العودة إلى منازلهم. إلا أن 3600 منهم لا يزالون معرضين لأوامر باعادة الاخلاء.

ويوم الجمعة كان لا يزال 160 حريق غابات مشتعلا في المقاطعة.

وأتت الحرائق منذ أبلريل على اكثر من مليون هكتار من الغابات، وهي اكبر مساحة حرائق غابات تم تسجيلها.

وطاول اكبر تلك الحرائق منطقة بلاتو التي شهدت حريقا استمر لشهرين امتد على مساحة بلغت 493 الف هكتار من منطقة جبلية قليلة السكان غرب بلدة كينيل.

ويعمل نحو 600 اطفائي بدعم من 30 مروحية و89 آلية لرفع الأتربة على مكافحة حرائق بلاتو، بحسب اجهزة مكافحة حرائق الغابات.

هذا المحتوى من

AFP

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