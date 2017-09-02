ترامب يعتزم إطلاق مبادرة للدفع باتجاه إصلاح الأمم المتحدة

(أ ف ب):

أفاد دبلوماسيون، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تنظيم اجتماع رفيع المستوى في نيويورك في 18 سبتمبر للدفع باتجاه اصلاح الأمم المتحدة التي وصفها في 2016 بـ"ناد" لمحبي "اوقات التسلية".

وسيعقد الاجتماع عشية الانطلاق الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيجري خلاله اقرار وثيقة سياسية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وستكون هذه اول جمعية عامة للأمم المتحدة يشارك فيها ترامب وكذلك ايضا نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، إضافة ايضا إلى الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش.

وتتضمن الوثيقة عشرة بنود من تعهدات وتأكيدات ترمي جميعها الى دعم مسيرة الإصلاحات التي بدأها غوتيريش والتي تهدف بحسب البند الثاني منها الى جعل المنظمة الدولية "اكثر فعالية وكفاءة".

اما البند السادس من هذه الوثيقة التي تشاركتها الولايات المتحدة مع حوالى 15 دولة من القارات الخمس مثل بريطانيا وكندا والصين والاردن والسنغال -ولكن ليس فرنسا- فينص على وجوب الحد من الازدواجية والتكرار في مختلف هيئات الامم المتحدة.

والوثيقة، غير الملزمة، تنص في بندها التاسع على وجوب ان يجري الامين العام للأمم المتحدة إلى "تغييرات ملموسة" في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الانساني والانمائي والسلام.