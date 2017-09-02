غرق طفلة في مياه ترعة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بغرق الطفلة "جنا أسامة جمال" 3 سنوات، مقيمة بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم.

وتبين من تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها، وانشغال والدتها بتجهيز الطعام، سقطت في ترعة مياه أمام منزلها، ما تسبب في غرقها، ووفاتها في الحال.

وأضاف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق.