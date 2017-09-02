السيطرة على حريق في منزل بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

نشب حريق هائل في منزل ملحق به مخزن مواد بترولية، وسيطرت قوات الإطفاء عليه قبل حدوث كارثة محققة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق في منزل بقرية عمروس بمركز الشهداء، وبالانتقال تبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي عبارة عن مخزن عشوائي مجمع به جراكن من البلاستيك بداخلها مواد بترولية "جازولين" و"بنزين" بغرض البيع، وامتدت النيران لشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من طابقين ملك المدعو "أ. ا. ا. م" 45 عامًا، بائع.

وسيطرت القوات على الحريق، وتم التبريد، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات وتبين احتراق المخزن والطابق الثاني ومحتويات أثاث الشقة.

بسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، امتد للمواد البترولية المخزنة ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص.