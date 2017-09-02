تعزيزيات أمنية بالحدائق والمتنزهات بالقاهرة خلال ثاني أيام العيد

كتب - فتحي سليمان:

عززت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من انتشارها بمحيط الحدائق والمنتزهات لتأمين المواطنين ومنع حدوث أي حالات تحرش خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

انتشرت أفراد الشرطة من المباحث السرية في المنتزهات والملاهي والحدائق والأماكن السياحية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، وضبط المخالف لتعليمات الآداب العامة.

كما انتشرت قوات الأمن المركزي بالشوارع والميادين، وتباشر أيضًا اللجان المرورية الثابتة والمتحركة عملها بمحيط تجمعات المواطنين خاصة الميادين والحدائق وطريق الكورنيش.