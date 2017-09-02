أطفال لكن لصوص.. مطاردة في الحي الهادي توقع بسارقي أغطية البالوعات
أطفال لكن لصوص.. مطاردة في الحي الهادي توقع بسارقي أغطية البالوعات
11:35 ص السبت 02 سبتمبر 2017
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كواليس حريق الـ16 ساعة.. 196 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم مصنع أكتوبر"
كتب - محمد شعبان:
أمسك أهالي الحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، طفلين، متهمين إياهما بسرقة أغطية البالوعات.
وطارد الأهالي الطفلين عقب سرقتهما أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنطقة البشاير، وتحميلها على عربة كارو، على حد قولهم.
تم اقتياد الطفلين إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وتسليمهما إلى قوات الشرطة بالمضبوطات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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