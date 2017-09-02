توافد المحتفلين على حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى

كتب- محمد قاسم:

توافد العشرات من الأسر، صباح السبت، على حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى.

وانتشرت قوات الأمن في محيط الحديقة لتأمين المحتفلين، فيما تواجدت فرق الإسعاف تحسبا لأي طوارئ.

واحتفل المصريون أمس الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".​