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مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز

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مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز مانشستر سيتي يرفض الاستسلام في صفقة سانشيز

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عدم استسلام مانشستر سيتي في صفقة أليكسيس سانشيز، وذلك بعدما رفضت إدارة أرسنال التفريط في خدماته في اليوم الأخير من الميركاتو مقابل 60 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيب جوارديولا يرغب في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، قبل التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف.

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ويسبب هذا الأمر إزعاجا كبيرا لمدرب أرسنال فينجر، خاصة أنه بات يتعامل مع لاعب لا يرغب في اللعب مع أرسنال، وسيرحل عن صفوف المدفعجية بعد شهور قليلة بالمجان.

ويذكر أن صفقة انتقال سانشيز إلى مانشستر سيتي توقفت بعدما فشل أرسنال في التعاقد في اليوم الأخير مع توماس ليمار، لكي يكون بديلًا للاعب التشيلي.

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