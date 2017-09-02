رياض محرز يبحث عن الرحيل في يناير

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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى رغبة النجم الجزائري رياض محرز في الرحيل عن صفوف ليستر سيتي في شهر يناير المقبل، وذلك بعد فشله في الرحيل عن الثعالب في الميركاتو الصيفي.

وطالب ليستر سيتي بالحصول على 50 مليون إسترليني من أحل التفريط في خدمات اللاعب الجزائري، وهو الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات مع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

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وبدأ محرز الموسم الحالي بقوة من خلال صناعة هدفين، ويدرك اللاعب الجزائري جيدًا أن استعادة أفضل مستوياته من جديد ستدفع أندية تشيلسي وتوتنهام وأرسنال إلى التمسك بالتعاقد معه مقابل أي مبلغ.

ولم يتقدم أي ناد هذا الصيف بعرض رسمي لضم محرز سوى روما الإيطالي، الذي عرض على ليستر سيتي 32 مليون إسترليني للظفر بخدمات الدولي الجزائري، إلا أن العرض تم رفضه مباشرة.