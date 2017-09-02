وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين مجالس إدارات المعاهد الهندسية

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، قرارًا بتعيين رؤساء مجالس إدارات عدد من المعاهد الصناعية والهندسية العالية الخاصة.

وتضمنت تلك القرارات - بحسب بيان صحفي لوزارة التعليم العالي- تعيين كل من المهندس محمد حسين محمد وهدان رئيسًا لمجلس المعهد العالي للهندسة، وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى، والدكتور محمد إبراهيم محمد رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

كما وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تعيين محى الدين مندور عبد الحميد عميدًا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، بالإضافة إلى تعيين عدد (44) مدرسًا، وعــدد (49) مدرساً مساعداً، بالإضافــــة إلى عــدد ( 68 ) معيداً.​