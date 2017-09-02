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مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في اصطدام 3 سيارات بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في اصطدام 3 سيارات بأسيوط

11:26 ص السبت 02 سبتمبر 2017

مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في اصطدام 3 سيارات بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين، اليوم السبت، لاصطدام 3 سيارات ملاكي، على مدخل قرية بني شقير على طريق "منفلوط - أسيوط".

وتلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بمدخل قرية بني شقير ووقوع ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع "علي حسن" 28 عامًا، مقيم بمركز القوصية، وإصابة شقيقه وصديقه أثناء تواجدهم بسيارة ملاكي اصطدمت بأخرى يقودها صاحبها بسرعة جنونية، نتج عنها الاصطدام بسيارة ثالثة، أسفرت عن إصابة السائق وزوجته وطفليه.

ونقلت الجثة للمستشفى المركزي، ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وجاري رفع آثار الواقعة، والتحفظ على قائد السيارة المتسببة في وقوع الحادث لحين تلقي العلاج.

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